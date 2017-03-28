Президент встретился с послом Армении по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси

28 Марта 2017 19:01

Сегодня Глава государства провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его миссии в Беларуси.

Армен Хачатрян проработал в Минске 7 лет. Глава государства отметил большой вклад дипломата в развитие двусторонних отношений. Беларусь - важный торговый партнер Армении, занимая по товарообороту третье место среди стран СНГ. Двустороннее сотрудничество в последние годы развивается достаточно динамично. Взаимный товарооборот к 2015-му увеличился в 12 раз.

Стороны, в том числе, обсудили международную повестку дня. Глава государства озвучил белорусскую позицию по нагорно-карабахскому конфликту. В этом, как и других вопросах, Армения и Азербайджан должны разобраться без посредников. Таково мнение Александра Лукашенко. Откровенно Глава государства высказался и о некоторых домыслах и инсинуациях, которые фигурируют в СМИ по линии двустороннего взаимодействия Беларуси и России.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены в 1993-м. В этом же году в Минске открылось посольство Армении. Беларусь экспортирует карьерную и сельхозтехнику, автобусы, тракторы. В Армении сформирована товаропроводящая сеть более 80-ти белорусских предприятий. Двустороннее сотрудничество обе страны активно выстраивают и в формате Евразийского экономического союза.