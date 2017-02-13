Президент встретился с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем

13 Февраля 2017 12:02

Продолжение Большого разговора с Президентом. Александр Лукашенко сегодня встретился с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем.

В начале февраля во время масштабного диалога Главы государства с журналистами, представителями общественности и экспертным сообществом активным участником дискуссии стал и Иосиф Середич. Тогда же главный редактор "Народнай волі" попросил Александра Лукашенко о личной встрече.

Спустя полторы недели Дворец Независимости принимает гостя. Глава государства выразил готовность обсудить все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера. Президент рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора.

Иосиф Середич уже более 20 лет является главным редактором "Народнай волі". Общеполитическая газета выходит 2 раза в неделю. Разовый тираж издания в январе составил примерно 25 000 экземпляров. Подробности в следующих выпусках.