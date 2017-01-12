Президент вручил премии "За духовное возрождение"

10 Января 2017 19:00

Сберечь страну и передать ее свободной и независимой следующим поколениям. Это общая задача белорусов. Такие слова сегодня Александр Лукашенко адресовал лауреатам премии "За духовное возрождение" и специальных премий Президента.

Символично, что эта церемония ежегодно проходит в январе, в рождественские дни. Награды получают люди, которые вносят неоценимый личный вклад в развитие всей страны и общества, а результатом их труда гордится вся Беларусь.

По итогам прошлого года присвоено 5 премий "За духовное возрождение"... Среди тех, кто их удостоен, - настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря игумен Евсевий. Он помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Лауреатами премии стали коллектив Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, а также Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Награды удостоена Федерация профсоюзов Беларуси за проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Одно из них – масштабная реконструкция Кургана Славы. Среди лауреатов премии также заведующий кафедрой архитектуры Белорусского национального технического университета Сергей Сергачев за единственную в своем роде книгу "Народное зодчество Беларуси". По итогам 2016 присуждены и 10 спецпремий Президента деятелям культуры и искусства. В числе обладателей и коллектив Белтелерадиокомпании за создание серии роликов "Мы сделали это вместе". Подробности торжественной церемонии - в эфире "Панорамы".