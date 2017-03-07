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Президент провел совещание об актуальных вопросах развития страны
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9 Марта 2017 12:00

Президент провел совещание об актуальных вопросах развития страны

Стабильность государства и спокойствие общества - важнейшие ценности. Об этом заявил Президент Беларуси на совещании об актуальных вопросах развития страны.

Встреча обусловлена тенденциями и изменениями, которые в последнее время происходят в мировой политике и экономике. На первый план все чаще выдвигаются не глобальные интеграционные процессы, а национальные интересы. Страны стремятся защищать свои рынки и развивать внутренние производства. Беларусь же - страна открытая и экспортно ориентированная, поэтому такие тенденции нужно учитывать, акцентировал Александр Лукашенко. На совещании речь шла и о защите внутреннего рынка, создании благоприятных условий для развития бизнеса. В центре внимания также тема Декрета № 3 и отношения с ближайшими партнерами.

Глава государства поручил премьер-министру и главе МИДа детально проработать вопросы повестки заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое должно пройти в Москве. Подробности совещания у Президента в нашем следующем выпуске.

  

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