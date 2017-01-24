Президент принял с докладом Министра внутренних дел Игоря Шуневича

24 Января 2017 21:03

Главная тема - оптимизация МВД. Александр Лукашенко нацеливает на разумный подход в данном вопросе. Бездумного сокращения кадров быть не должно. Глава государства также анонсировал большой разговор с силовиками. Подобная масштабная встреча состоится и с правительством.

Подойти вплотную к вопросам оптимизации органов внутренних дел позволяет и обстановка в стране. Подводя итоги ушедшего года, по словам главы МВД, криминогенная ситуация не ухудшилась. Количество преступлений по итогам 2016 снизилось, а их раскрываемость наоборот растет. Такой тренд держится уже несколько лет. Сократилось число преступлений, которые совершаются в алкогольном опьянении. На спад пошла подростковая преступность. Снизилось и количество ДТП. На встрече у Президента обсудили и возможность создания республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Если вопрос назрел, то, по мнению Президента, нужно определиться с ценой и алгоритмом создания системы видеофиксации. Подобные видеомониторинги существуют во многих странах и позволяют оперативно реагировать на правонарушения. МВД предлагает аккумулировать информацию со всех камер видеонаблюдения в едином центре.

Отдельно Президент коснулся и спортивной темы. Министр МВД одновременно является и главой наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск". Глава государства раскритиковал игру спортсменов в КХЛ. Александр Лукашенко, как и все болельщики, разочарован итогами состязания с рижской командой. "Зубры" уступили. Для белорусов это может усложнить выход в плей-офф.