Президент примет участие в мероприятиях к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

25 Апреля 2017 15:01

Завтра Глава государства вместе с украинским коллегой Петром Порошенко посетят атомную станцию и ближайшие объекты.

Основное внимание уделят работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что затрагивает интересы жителей обеих стран. Лидеры ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память ликвидаторов и пострадавших во время аварии.

В этот же день Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси. Главы государств обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также политическое взаимодействие, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.