Президент пообщался с коллективом предприятия "Речицадрев"

11 Апреля 2017 21:01

Общение с коллективом предприятия "Речицадрев" получилось живым и насыщенным. Именно в формате открытого диалога можно задать самые разные вопросы о том, что волнует и касается каждого. И услышать предельно откровенные ответы Президента. Сегодня говорили о безопасности, развитии малых городов, перспективах деревообработки в Беларуси и, конечно, о зарплатах. Подробнее Алексей Адашкин.

Держать руку на пульсе страны Главе государства помогают рабочие поездки. Посещая регионы, Президент много общается с чиновниками и промышленниками. Но не меньше внимания Александр Лукашенко уделяет и разговору с местными жителями. В Гомельской области общение белорусского лидера с сотрудниками завода "Речицадрев" вышло за пределы внутрирайонных и даже внутриреспубликанских тем.

"Речицадрев" - одно из градообразующих предприятий этого города на Днепре. Всего же здесь находятся четыре крупных завода, на долю которых приходится почти 80% всего объема промышленного производства района. Помимо деревообрабатывающего комплекса, здесь есть и комбинат хлебопродуктов, и текстильная фабрика, и метизный завод. От экономики этих предприятий во многом и зависит благосостояние всего региона. Но не каждый малый город Беларуси имеет такую промышленную опору, поэтому государство делает все возможное, чтобы развитие небольших населенных пунктов шло более равномерно. С этой темы начался сегодня разговор Президента с коллективом предприятия "Речицадрев".

Мир и стабильность - одни из главных ценностей белорусов. Обеспечить порядок внутри страны - задача, с которой государство успешно справляется. Однако решить какие-то серьезные международные проблемы не всегда могут даже самые влиятельные страны. К многочисленным тлеющим конфликтам на планете все уже как-то привыкли. Однако порой горячие точки раскаляются до опасного предела. Президент Беларуси часто общается с иностранными лидерами, поэтому хорошо знает ситуацию на международной арене. От Беларуси до Сирии чуть больше 3 тысяч километров. Несмотря на расстояние, удары американских ракет на Ближнем Востоке могут оказать серьезное влияние на безопасность и в нашем регионе. Мир подошел к опасной черте, и это волнует белорусов.

Снятие барьеров и разделительных линий помогает снизить напряженность в мире. На это ориентируется отечественная дипломатия. В феврале Беларусь отменила визы для жителей 80-ти государств планеты, прибывающих в Национальный аэропорт Минск. За это время к нам таким образом приехали более 8 тысяч человек из 60-ти стран. Кроме того, безвизовый режим действует и для туристов, посещающих Августовский канал. С прошлой осени в Гродно побывали туристы из почти 40 государств.

От вопросов локальных до геополитических проблем. Разговор Президента с коллективом завода "Речицадрев" получился открытым и содержательным. Рабочие убедились: как проблемы, так и успехи их региона на виду у руководства страны. А это важнейшее условие успешного развития.