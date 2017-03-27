Президент обсудил открытие масштабного производства в Туркменистане с Михаилом Мясниковичем

28 Марта 2017 12:07

Предстоящее открытие масштабного производства Глава государства сегодня обсудил с председателем Совета Республики. Михаил Мясникович в середине марта побывал на этом объекте в Туркменистане. Как отметил Александр Лукашенко, запуск белорусами этого грандиозного проекта – сигнал всему миру.

Александр Лукашенко также интересовался ситуацией в Брестской области. Напомним, Михаил Мясникович является уполномоченным Президента по этому региону. В частности, речь шла о посевной кампании. Глава государства поставил задачу активнее приступать к севу зерновых на юге Беларуси в ближайшие дни.