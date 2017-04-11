Президент: Гомельская область должна показать высокую культуру земледелия

11 Апреля 2017 15:00

Гомельская область должна показать высокую культуру земледелия. Это заявил Президент Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область. Разговор состоялся в совхозе "Исток" Речицкого района, где идет сев кукурузы. Южные регионы традиционно раньше других включаются в посевную кампанию. В Гомельской области засеяно уже более 40 % площадей. А по всей стране - примерно треть. Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ и новыми образцами техники. Особое внимание обратил на необходимость жесткого соблюдения технологий для эффективного ведения сельского хозяйства. Также потребовал навести должный порядок с расходом топлива при посевной.

Глава государства посетил также предприятие "Речицадрев". Центром внимания стало выполнение поручений по реконструкции и модернизации завода. Это одно из девяти базовых предприятий страны по развитию деревообработки. Здесь налажено современное производство ДСП и мебели. Падение цен на рынке отразилось на экономике, но сейчас предприятие возвращает свои позиции. Александр Лукашенко по традиции пообщался с коллективом. Среди затронутых тем – безопасность, развитие малых городов, перспективы деревообработки в Беларуси и рост зарплат. Президент напомнил о своем требовании - довести средний уровень зарплат до тысячи белорусских рублей.

Общение получилось живым и насыщенным по тематике. Все подробности рабочей поездки Президента в Гомельскую область - в наших следующих выпусках.