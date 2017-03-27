Президент: Белорусский и армянский народы были и останутся близкими

28 Марта 2017 12:05

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении Арменом Хачатряном. Глава государства провел переговоры с дипломатом по случаю завершения его миссии в Беларуси. Армен Хачатрян проработал в Минске 7 лет.

Глава государства рассказал о белорусской позиции в отношении нагорно-карабахского конфликта, речь шла и о армяно-азербайджанском взаимодействии. Прокомментировал Александр Лукашенко и подробности экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Напомним, по запросу этой страны он был задержан в Минске в декабре. Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: "Публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы". В январе Генпрокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены в 1993 году. В этом же году в Минске открылось посольство Армении. Беларусь является важным торговым партнером Армении, занимая по товарообороту третье место среди стран СНГ. Двустороннее сотрудничество на протяжении последних лет развивается достаточно динамично. Взаимный товарооборот с 2001 по 2015 годы увеличился в 12 раз. В Армении сформирована товаропроводящая сеть более 80-ти белорусских предприятий.