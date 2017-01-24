Президент Беларуси заслушал доклад об экспорте круглых лесоматериалов

24 Января 2017 21:01

Тема использования лесных ресурсов стала предметом большой дискуссии во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад об экспорте круглых лесоматериалов. И вновь звучит требование Главы государства обеспечить переработку всей древесины внутри страны. Необработанное сырье на экспорт под запретом. Еще год назад был принят указ, направленный на защиту лесного фонда, развитие деревообрабатывающей промышленности страны и создание новых рабочих мест. Однако свои коррективы в действие документа внесла непогода. Когда на Беларусь обрушились ураганные ветры и был зафиксирован массовый вал деревьев, тогда (как исключительная мера) Минлесхоз получил разрешение на экспорт 4 миллионов кубометров сырья. А значит далее нужно обрабатывать, развивать и создавать в Беларуси. Тем временем правительство вновь выступает с предложением продлить действие экспортных квот на лес. Плюс ко всему фиксируются случаи вывоза за рубеж древесины по серым схемам. Президент предупреждает об ответственности тех, кто допускает подобные факты и требует навести порядок.

Об эффективности использования древесных ресурсов - Илона Красутская.

Развивать и модернизировать деревообработку Президент Беларуси распорядился еще в 2007. Под действие указа попали 9 базовых предприятий. Заводы получили от государства преференции по уплате налогов и таможенных пошлин. Эта программа стала одной из самых масштабных в стране. В оздоровление отрасли государство вложило более миллиарда евро.

Будущее белорусской деревообработки и лесного фонда традиционно несколько раз в год становится темой большого совещания у Президента. На этот раз предмет дискуссии - экспорт круглых лесоматериалов. С января прошлого года указом Президента запрещены поставки за рубеж необработанной древесины.

Исключение, пожалуй, только форс-мажорные обстоятельства, например, массовый вал деревьев из-за урагана. Говоря откровенно, в плане модернизации до финишной прямой еще далеко отдельным предприятиям. Заводы не дозагружены, а вот сырья в Беларуси в избытке. В прошлом году заготовлен рекордный объем - 21 миллион кубометров. Правительство обращается к Главе государства с просьбой продлить экспортные квоты.

В 2016 и первой половине этого года Минлесхоз получил разрешение экспортировать порядка 4 миллионов кубометров кругляка. Это распиленные бревна, в том числе и лес, поваленный июльскими ураганами. Да, остались в плюсе. Выручка от экспорта составила более 80 миллионов долларов, рентабельность продаж свыше 25 %. Тем не менее тезис Президента поддерживают и сами производители. Лучше потратить время, переработать у себя, но заработать куда больше.

Минлесхоз Беларуси экспортирует древесину в 3 десятка стран. Основные рынки: Польша, Литва, Германия, Латвия. Из-за нехватки собственного сырья в числе наших покупателей и стратегический партнер - Китай. Там вырубка леса запрещена вовсе, впрочем, как и на Филиппинах, в Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме. В том числе и законодательство Евросоюза существенно ограничивает вырубку, экспорт древесины, в особенности круглых лесоматериалов. В этом году за рубеж из Беларуси отправится партия почти в 2 миллиона кубометров кругляка. Но Глава государства предупреждает Минлесхоз, это разрешение - последнее.

Впрочем, ведомство настроено позитивно. Экспорт леса не рассматривается как самоцель. Основная задача по-прежнему в обеспечении сырьем внутреннего рынка и как следствие - выпуск экспортно ориентированной продукции. В ноябре откроется новый завод Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Именно на это предприятие будет поставляться тот объем древесины, который теперь экспортируется за рубеж в круглом виде.

Еще один ключевой вопрос - искоренение серых схем вывоза древесины. Председатель комитета докладывает: прецеденты есть. Фактически необработанную древесину маскируют и за границей продают вдвое дороже. Чтобы пиловочник не уходил на экспорт под видом кольев и столбов, меры приняло правительство. Постановление о лицензировании этих видов продукции вступает в силу 1 февраля.

Древесину, заготовленную организациями Минлесхоза, перерабатывают 70 предприятий. Неслучайно за рубежом о Беларуси закрепилась слава мебельной державы. В стране работают свыше 600 производств. Задачи все те же: рентабельная работа и поиск новых рынков.

За примером далеко ходить не нужно. Мебель во Дворце Независимости белорусского производства. Знаменитый зеленый зал, где проходили 15-часовые переговоры "нормандской четверки". Стол производства Пинскдрева, диваны Молодечномебель. Впрочем, они украшают не только резиденцию белорусского лидера, но и других президентов, дома звезд шоу-бизнеса и спорта по всему миру.

Говорили во Дворце Независимости и о благоустройстве лесных массивов. Последствия июльского урагана в прямом смысле разгребают до сих пор. Стихия повредила свыше 4 миллионов кубометров древесины. Больше пострадали леса Червенского и Смолевичского районов, возраст которых превышает 100 лет.

Дата 1 мая станет крайней для наведения порядка в лесах Беларуси. И это уже дело принципа: лес - достояние Беларуси и значительная статья доходов. Нарушителей накажут рублем. Глава государства предлагает увеличить штрафы за вывоз мусора на территорию лесных массивов. Впрочем, тема, с которой сегодня начинался большой разговор, - экспорт круглой древесины - закрыта. Во всем должен быть хозяйский подход. Этот запрет одновременно защита лесного фонда, развитие деревообрабатывающей промышленности и главное - забота о людях: новые рабочие места.