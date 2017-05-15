Президент Беларуси встретился с председателем КНР

16 Мая 2017 08:01

О перспективности отношений с Китаем в Беларуси знает каждый. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции.

Президент Беларуси подчеркнул, что Китай - дорогой друг нашей страны. А также поделился с председателем КНР впечатлениями от участия в масштабном форуме "Один пояс - один путь". Александр Лукашенко отметил интересную форму проведения саммита, яркую программу и возможность провести двусторонние переговоры. А также подчеркнул, что выступление Си Цзиньпина было ярким, мощным и конкретным.

Наша страна первая в Европе и одна из первых в мире поддержала и уже начала строительство экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем мы возводим индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это еще и новая правовая база отношений - во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе.

По итогам саммита 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс - один путь".