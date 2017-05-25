Президент Беларуси вчера провел ряд рабочих встреч

23 Мая 2017 07:00

Оптимизация, раскрепощение деловой инициативы, кадры и переформатирование спортивной сферы. Эти темы стали ключевыми на встрече с Главой Администрации Президента Натальей Кочановой. Были проанонсированы крупные мероприятия с участием Главы государства. Президент намерен в широком кругу обсудить вопросы в сферах ЖКХ, строительства, АПК, образования, бизнеса и спорта. Особое внимание на встрече уделено кадровому вопросу. Отдельная тема – планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате.

Тему оптимизации обсуждали и на встрече с председателем Следственного комитета. По мнению Президента, оптимизация не должна повлиять на качество и принципиальный характер ведомства. Главный показатель этого года, о котором сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич, - снижение преступности в стране.

Еще одна рабочая встреча была посвящена развитию Оршанского района. Улучшить ситуацию там до конца года - такую задачу Александр Лукашенко поставил перед управляющим делами Президента Виктором Шейманом и помощником Президента по общим вопросам Николаем Корбутом. Глава государства отметил, что этому району уделялось недостаточно внимания, а проблемы есть, и их необходимо решать. Прежде всего, подчеркнул Президент, необходимо сконцентрировать усилия на развитии городских предприятий.