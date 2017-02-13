Президент Беларуси в продолжение Большого разговора принял главного редактора "Народнай волі"

13 Февраля 2017 19:01

Сегодня Президент Беларуси в продолжение недавнего Большого разговора встретился с главным редактором газеты "Народная воля".

Напомним, в начале февраля во время масштабной дискуссии Главы государства с журналистами, представителями общественности и экспертным сообществом активным участником разговора стал и Иосиф Середич. Тогда же главный редактор "Народнай волі" попросил Александра Лукашенко о личной встрече.

Иосиф Середич, главный редактор газеты "Народная воля":

"У меня перечень вопросов государственного масштаба, но и судьба "Народнай волі" меня волнует. Я думаю, я не последний человек в нашей стране и имею право обратиться к Александру Григорьевичу с тем, чтобы поговорить с глазу на глаз".

В плотном графике Президента нашлось время: спустя полторы недели Дворец Независимости принял гостя. Беседа длилась почти два часа. Александр Лукашенко выразил готовность обсудить все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера. Глава государства рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора.

Иосиф Середич, главный редактор газеты "Народная воля": "Благодарю за возможность встретиться, я знаю Ваш плотный график. Тот блок вопросов, который я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к Вам".

Иосиф Середич уже более 20-ти лет является главным редактором "Народнай волі". Общественно-политическая газета выходит два раза в неделю. Подробности разговора с Главой государства издание опубликует завтра в формате авторской колонки редактора.

Иосиф Середич, главный редактор газеты "Народная воля":

"Я остался доволен встречей с Президентом. Поднимались вопросы не личного значения, а общегосударственные, национальные вопросы. Разговор был очень открытым, искренним. И Александр Григорьевич говорил все, что думал, и я ничего не прятал. Мне кажется, что сегодня Александр Григорьевич - Президент с таким большим багажом, и он переживает за то, что происходит в нашей Беларуси".

И сегодня главный медиахолдинг страны - Белтелерадиокомпания - назвал телевизионные рейтинги прямой трансляции Большого разговора с Президентом. В эфире "Беларусь 1" за открытой дискуссией, которая длилась рекордные 7 часов 20 минут, следил каждый пятый белорус. При этом доля телепросмотра канала составила 20,6%. Большой интерес встреча с Президентом вызвала не только у телезрителей, но и интернет-пользователей. Трансляцию дискуссии на сайте Белтелерадиокомпании смотрели более 170-ти тысяч человек. Большой разговор с Президентом онлайн также увидели в России, Украине, Польше, Литве, Германии, США и других странах.