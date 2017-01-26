Президент Беларуси требует большей эффективности модели управления наукой

26 Января 2017 15:09

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует большей эффективности модели управления наукой. На этом Глава государства акцентировал внимание сегодня - во Дворце Независимости состоялась церемония вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

Среди награжденных почти два десятка человек. Их трудом и интеллектом достижения в области медицины, сельского хозяйства и биологии нашли практическое применение. И не только в Беларуси. Символично, что нынешняя церемония прошла в канун Дня науки. На протяжении уже идущего 2017, который должен стать переломным, Глава государства ориентирует ученых на принципиальное обновление отрасли. При этом менять подходы придется во всем: и в подготовке специалистов, и в кооперации науки и бизнеса.

После вручения высоких наград состоялась большая дискуссия. Во время доверительной беседы Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что государство ждет от самих ученых решительных действий. При этом стоящие предложения и прорывные разработки всегда получат поддержку. Говорили сегодня и о достойной оплате труда. Поставленную цель: среднюю заработную плату по стране в $500 - Президент назвал абсолютно реальной. И эта задача должна быть неукоснительно выполнена.

Президент также анонсировал большое совещание по развитию научной сферы, где на высшем уровне будут рассмотрены проблемы и обозначены ориентиры. В прошлом году Высшая аттестационная комиссия присудила ученую степень почти полтысячи соискателям, в том числе 45 иностранным гражданам.