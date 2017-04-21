Президент Беларуси ответил на вопросы парламентариев

21 Апреля 2017 19:02

После обращения еще почти два часа Глава государства отвечал на вопросы парламентариев. Спрашивали об отношениях с нашим ближайшим союзником - Россией, либерализации экономики, пятидневном безвизовом режиме и безопасности. После участники активно делились впечатлениями в интервью - комментировали ключевые тезисы выступления Президента.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "Развернута большая работа по трудоустройству граждан. И надо сказать, сегодня те граждане, которые непосредственно обратились в службу занятости, стали на учет в качестве безработных, то у нас ситуация на 1 апреля: 43 тысячи безработных и 44 тысячи вакансий. На 1 вакансию 1 безработный. Что касается трудоустройства граждан в рамках Декрета № 3, те, которые не пришли на биржу труда и не стали в качестве безработного, то в регионах развернута большая работа, созданы комиссии. Я сама принимала участие в ряде комиссий. Все, кто пришел, захотел, получили направление, были трудоустроены. По состоянию на последние дни, было трудоустроено более 80 тысяч человек".

Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей: "Самое главное - это улучшать качество оказания медпомощи населению нашей страны, а экспорт медуслуг придет. И если будут видеть, что уровень этой высокотехнологичной помощи в нашей стране является топовым в мире, то к нам поедут. И не только из стран бывшего СССР, но и из тех стран, что принято считать Меккой современной медицины - Израиля, Японии, Германии. Но для этого надо трудиться, для этого надо готовить кадры, строить современные центры, укреплять нашу материально-техническую базу. И тогда все получится".

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "Мы должны работать по разным направлениям и в области машиностроения, материаловедения, биотехнологий, аграрных технологий на результат. Надо, чтобы мы сократили путь от идеи до разработки и внедрения. Сегодня он немножко великоватый. Самое главное, чтобы все разработки были высокоокупаемыми. Наука должна быть в авангарде".

Отдельные блоки выступления Президент посвятил социальной политике, вопросам национальной безопасности и взаимодействию Беларуси с внешним миром. Подробности в большом репортаже в "Панораме" в 20:30.