Президент Беларуси отправился в Туркменистан с официальным визитом

Президент
29 Марта 2017 15:04
Президент Беларуси отправился в Туркменистан с официальным визитомНесколько минут назад борт номер 1 вылетел из Национального аэропорта Минск.
Туркменистан - один из стратегических партнеров нашей страны в Центральной Азии. Программа визита насыщена встречами и мероприятиями. Во Дворце имени Огусхана белорусский лидер проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам будут подписаны двусторонние документы. Планируется, что главы государств примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.
Между Минском и Ашхабадом партнерство стратегическое, а отношения - дружеские. И развиваются они на прочном экономическом фундаменте. В частности, в туркменских Каракумах Беларусь под ключ построила Гарлыкский горно-обогатительный калийный комбинат. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов в торжественной обстановке дадут старт работе комплекса.
Подробности - в следующих выпусках.
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