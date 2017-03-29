Президент Беларуси отправился в Туркменистан с официальным визитом

29 Марта 2017 15:04

Несколько минут назад борт номер 1 вылетел из Национального аэропорта Минск.





Туркменистан - один из стратегических партнеров нашей страны в Центральной Азии. Программа визита насыщена встречами и мероприятиями. Во Дворце имени Огусхана белорусский лидер проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам будут подписаны двусторонние документы. Планируется, что главы государств примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.





Между Минском и Ашхабадом партнерство стратегическое, а отношения - дружеские. И развиваются они на прочном экономическом фундаменте. В частности, в туркменских Каракумах Беларусь под ключ построила Гарлыкский горно-обогатительный калийный комбинат. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов в торжественной обстановке дадут старт работе комплекса.



