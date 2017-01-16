Президент Беларуси направился с официальным визитом в Египет и Судан

15 Января 2017 09:02

В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Стороны рассмотрят состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. Среди главных тем - развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей и производственной кооперации. На повестке дня также расширение контактов в гуманитарной сфере. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Запланированы встречи Президента Беларуси с премьер-министром Египта и другими официальными лицами этой страны. Кроме того, Глава государства примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.



В Хартуме Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Здесь обсудят перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определят конкретные шаги по их расширению. Особое внимание уделят вопросам экономического сотрудничества. Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах. Планируются также встречи Президента Беларуси с вице-президентом Судана и председателем Национальной ассамблеи. Состоится и белорусско-суданский деловой форум.