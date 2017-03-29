Президент Беларуси находится с официальным визитом в Туркменистане

29 Марта 2017 19:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Туркменистан. Несколько минут назад белорусского лидера торжественно встретили в международном аэропорту Ашхабада.

У трапа самолета Александра Лукашенко приветствовал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Церемония официальной встречи проходила с участием почетного караула.

Программа визита насыщена встречами и мероприятиями. Уже завтра во Дворце имени Огусхана белорусский лидер проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам будут подписаны двусторонние документы. Планируется, что главы государств примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане. Между Минском и Ашхабадом партнерство стратегическое, а отношения дружеские. И развиваются они на прочном экономическом фундаменте. В частности, в туркменских Каракумах Беларусь под ключ построила Гарлыкский горно-обогатительный калийный комбинат. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов в торжественной обстановке дадут старт работе комплекса. В перспективе две страны могут выйти на уровень товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом сегодня в Ашхабаде заявил посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов.

Значительный потенциал для роста экспорта существует в сфере услуг. Туркменистан заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью по таким направлениям, как образование, деревообработка, строительство, медицина, туризм и информационные технологии. Подробнее сегодня в репортаже "Панорамы".