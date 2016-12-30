Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

29 Декабря 2016 21:01

Заместителем премьер-министра назначен Василий Жарко. Главной зоной ответственности нового вице-премьера станет развитие социальной сферы. Среди первоочередных задач, которые поставил Президент, - совершенствование образования, отдача от спортивной сферы и повышение зарплат. Глава государства отметил, что среди 7 кандидатур выбрал на эту должность именно Василия Жарко по многим причинам. Это и серьезные успехи в отрасли, огромный опыт, и, конечно, успешное решение больших задач. И сегодня же нового руководителя обрел Госпогранкомитет. Им стал генерал-майор Анатолий Лаппо. Во время назначения Глава государства обратил особое внимание на оптимизацию ведомства. Подробности кадровых решений Президента - у Ольги Макей.

Для декабря это уже третий блок назначений. В середине месяца серьезно обновили управленцев самой важной, социальной, сферы: новый глава Минобразования - Игорь Карпенко, а Министром труда и соцзащиты стал Валерий Малашко.

Новости о ключевых кадровых решениях звучали и на прошлой неделе. Администрацию Президента возглавила Наталья Кочанова, а важное и ответственное место вице-премьера по социальным вопросам оказалось вакантным. Но ненадолго.

Заместителем премьер-министра стал Василий Жарко. Этот год у опытного управленца юбилейный. Собственное 60-летие отпраздновал в мае, из них 10 лет - во главе белорусской системы здравоохранения. Кстати, Жарко в Совмине рекордсмен. На этой должности он был дольше всех нынешних коллег-министров - с 2006 года. Такой опыт - весомый аргумент в пользу соискателя. Президент не раз признавался, кадровые решения всегда принимает после тщательного изучения всех возможных кандидатур. На этот пост их было не мало.

Карьеру медика Василий Жарко начинает со скамьи студента медуниверситета. Позже работает педиатром в Брестской областной больнице, а затем и заместителем главврача. Ближе к столице он перебирается в начале 2000. Руководит санаторием "Криница", возглавляет профсоюзные здравницы, и Красный Крест. Теперь его задачи гораздо шире. Ведь социальная сфера включает не только здравоохранение, еще и образование, спорт. По всем этим направлениям предстоит решить много задач. Впрочем, работать новый вице-премьер будет в связке с Главой Администрации Президента Натальей Кочановой.

Глава государства напомнил о поручении по достижению в 2017 году уровня средней зарплаты в стране в $500. "А это ваше Министерство труда и социальной защиты, - отметил он. - Зарплата у людей в связи с этими экономическими перипетиями невысокая. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило". Александр Лукашенко рассчитывает, что Василий Жарко сможет сплотить и организовать людей на решение этих и других задач в развитии социальной сферы. "И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то", - добавил белорусский лидер.

За 10 лет, пока Жарко руководил Министерством здравоохранения, эта важная сфера жизни Беларуси и белорусов сделала широкий и уверенный шаг вперед. Это отмечают во всем мире, поднимая нашу страну все выше в рейтингах. Беларусь занимает одно из лидирующих мест на планете по доступу населения к медицинским услугам. На 4-й строчке - по показателю младенческой и материнской смертности. Кстати, по ведению беременности наша страна наравне с Францией, Финляндией и Люксембургом входит в топ-50 стран мира. В рейтинге эффективности здравоохранения Беларусь обошла США и Россию. За последние годы немало сделано по оснащению и модернизации клиник, по подготовке кадров.

Эффект - тысячи спасенных жизней и уникальные операции, которые теперь доступны на родине. И не только в столице, но и в областных центрах.

Медики вне зависимости от праздников - всегда на посту, как и пограничники. У этого ведомства теперь тоже новый руководитель. До 27 декабря Госпогранкомитет возглавлял Леонид Мальцев, но генерал-полковник ушел в отставку по возрасту. Теперь во главе ведомства станет Анатолий Лаппо. Впереди большие праздники, а этот период для пограничников особенно напряженный. На будущее, ставит задачу Президент, предстоит работать над оптимизацией ведомства.

"Вы вооруженные люди, вы должны защищать ее как следует. Вы должны защитить на последнем метре нашей земли Отечество. Вот ваша главная задача, - сказал Александр Лукашенко. - И соответственно подбирайте для этого пограничников. Не забывайте: несмотря на то, что вы пограничники, вы часть Вооруженных сил. Вы должны быть больше подготовлены, чем армия, как спецназовцы".

Границе Анатолий Лаппо посвятил всю жизнь. На плечах звезды генерал-майора, за плечами успешная военная карьера. Два высших образования он получил в России. Служил в пограничном округе в Закавказье, где прошел путь от рядового до начальника штаба погранкомендатуры.

На родину он возвращается в начале 90-х, служит в Сморгонском погранотряде, позже возглавляет его. Последние два года Анатолий Лаппо занимал пост зампреда Госпогранкомитета.

Принимать кадровые решения именно перед Новым годом уже традиция. И праздники не повод расслабляться для всей вертикали власти. Ведь задач предстоит решить немало в самых разных сферах и приступать к работе нужно уже сейчас.