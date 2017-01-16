Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Египет

15 Января 2017 15:03

Борт номер один приземлился в Каирском международном аэропорту. У трапа самолета Александра Лукашенко встретил министр по делам туризма Египта Мохамед Ехиа Рашид. Напомним, белорусский лидер посещал Египет в 1998 году.



Визит белорусского лидера в Египет продлится два дня. Это первая зарубежная поездка Главы белорусского государства в новом году. Сразу по прилету в вип-зале аэропорта Александр Лукашенко провел переговоры с министром по делам туризма Египта.

К этой минуте уже известно, что Александр Лукашенко провел переговоры со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом аль-Сиси. В центре внимания деловые вопросы. И в первую очередь сотрудничество в экономике. Стороны договорились активизировать взаимодействие в области атомной энергетики, машиностроении и строительной отрасли. Переговоры завершила церемония подписания пакета двусторонних документов.

Сегодня также запланирована встреча Президента Беларуси с министром обороны и военной промышленности Египта. СМИ уже назвали визит знаковым, ведь он проходит в канун 25-й годовщины установления дипотношений между странами. Для Беларуси арабское государство не только важнейший политический и экономический партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте. Египет, в первую очередь, заинтересован в создании совместных производств. Речь идет не только о сотрудничестве в машиностроительной отрасли. Такие бренды, как МТЗ, МАЗ и Белшина, десятилетиями работают на Африканском континенте. Принципиально новым станет взаимодействие в здравоохранении. Страны намерены создать совместное производство по выпуску лекарств.