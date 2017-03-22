Президент Беларуси заявил о необходимости продолжения диалога с евроструктурами

23 Марта 2017 15:01

Сегодня Глава государства встретился с докладчиком по Беларуси в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреа Ригони. Итальянский политик уже занимал этот пост в нашей стране, и в 2014-м его вновь назначили на эту должность. Именно за время работы Андреа Ригони произошел значительный прогресс в отношениях Беларуси и Совета Европы. Александр Лукашенко сегодня поблагодарил дипломата за конструктивную позицию и желание внести позитив в развитие взаимодействия нашей страны с европейскими организациями.

Визит Андреа Ригони в Минск продлится несколько дней. Итальянский парламентарий подготовит проект доклада о ситуации в Беларуси, включающий новую резолюцию ПАСЕ.

Документ представят в Страсбурге уже в апреле. Совет Европы - старейшее в регионе межгосударственное объединение. В его состав входят 47 стран, в которых проживает около 800 миллионов человек. Беларусь активно работает над присоединением к международным договорам Совета Европы. Минск сегодня принимает полноценное участие в семи руководящих комитетах этой организации.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии ПАСЕ: "Я хочу Вас лично поблагодарить за возможность этой встречи, потому что она показывает не только, что вы открыты к диалогу, но и очень теплое и позитивное отношение Беларуси к процессу развития отношений с Советом Европы и Европой в целом. Я готовлю доклад о Беларуси и хочу понять вашу страну изнутри, чтобы документ получился честным и справедливым. Совет Европы – это большая платформа в Страсбурге, где обсуждают все происходящее на Европейском континенте. Совет Европы охватывает пространство от Владивостока до Рейкьявика, и очень трудно иногда вникнуть в ситуацию каждой страны по отдельности. Мы все различны, но в чем-то равны. Внутри Совета Европы, внутри ПАСЕ всегда есть диалог, равноправная возможность обмена мнениями. Мы все у кого-то учимся, и кто-то учится у нас".