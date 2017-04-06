Президент Александр Лукашенко дал большое интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

6 Апреля 2017 21:03

Белорусский лидер больше часа общался с журналистом, руководителем крупнейшего медиахолдинга СНГ Радиком Батыршиным. Центральной темой откровенной беседы стала интеграция на постсоветском пространстве. Президент обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и проведения совместного учения "Запад-2017". Александр Лукашенко прокомментировал недавние переговоры с Владимиром Путиным, а также взрыв в метро Санкт-Петербурга. Борьба с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе стали отдельными темами интервью.

В интервью телерадиокомпании "Мир" Глава государства ответил более чем на десяток вопросов. Так, Александр Лукашенко прокомментировал письмо, которое ему направили четыре американских конгрессмена. Заокеанские политики обеспокоены прошедшими в нашей стране акциями протеста и предстоящими белорусско-российскими учениями.

Журналист Радик Батыршин возглавляет телерадиокомпанию "Мир" с 2007 года. До этого работал на многих российских федеральных каналах. Пять лет назад он уже записывал интервью с белорусским лидером. За это время список тем для разговора обновился, на первый план вышел вопрос поддержания мира и порядка.

Телерадиокомпания "Мир" практически ровесница Содружества Независимых Государств. В этом году она отмечает четвертьвековой юбилей. Охват вещания - почти все страны СНГ, а также Прибалтика и Грузия. Потенциальная аудитория - более 130 миллионов человек. В составе компании - три телеканала и одна радиостанция. Зона спутникового вещания - от Атлантики и до Тихого океана. Все свои новости "Мир" оперативно выкладывает на собственном интернет-портале, который ежедневно посещают свыше 150 тысяч человек.