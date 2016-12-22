Поздравление с Днем сотрудника органов государственной безопасности

20 Декабря 2016 07:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности.

"С момента своего создания белорусская спецслужба стояла на страже жизни и созидательного труда наших сограждан. Сегодня она активно содействует эффективной реализации политики государства в социальной, экономической и политической сферах, решая важнейшие задачи по защите конституционного строя, противодействию экстремизму и иностранному вмешательству во внутренние дела страны", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что мужество, бдительность, патриотизм и высокий профессионализм сотрудников органов государственной безопасности надежно обеспечивают спокойствие и благополучие граждан, заслужив глубокое уважение и авторитет в обществе.

"Убежден, что ответственное отношение к исполнению служебного долга позволит вам и далее успешно противостоять современным вызовам и угрозам", - подчеркнул Александр Лукашенко.