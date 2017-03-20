Поздравление Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани

21 Марта 2017 12:12

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и весь иранский народ с наступающим 1396 Новым годом - Новрузом.

Александр Лукашенко отметил, что отношения между Беларусью и Ираном активно развиваются. Президент Беларуси выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет расширяться и укрепляться.