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21 Марта 2017 12:12

Поздравление Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и весь иранский народ с наступающим 1396 Новым годом - Новрузом.

Александр Лукашенко отметил, что отношения между Беларусью и Ираном активно развиваются. Президент Беларуси выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет расширяться и укрепляться.

  

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