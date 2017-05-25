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24 Мая 2017 09:15

Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с днем тезоименитства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

"Ваши просветительская и благотворительная деятельность, энергия и духовная сила всемерно способствуют высокому авторитету Русской Православной Церкви, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранению исторического и культурного наследия, единению славянских народов", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что неустанные труды Патриарха Кирилла будут и в дальнейшем содействовать утверждению традиций и ценностей православия, упрочению гражданского мира и согласия.

  

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