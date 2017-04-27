Президент
27 Апреля 2017 15:14
Поздравление Королю Нидерландов Виллему-Александру
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и народ этой страны с национальным праздником - Днем Короля.
Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении и всестороннем развитии отношений между двумя странами, а также в сохранении мира и стабильности в Европе.
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