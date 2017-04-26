Поздравление коллективу Государственного академического симфонического оркестра Беларуси

27 Апреля 2017 07:08

Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного академического симфонического оркестра Беларуси с 90-летием со дня его создания.

"Деятельность вашего коллектива стала весомым вкладом в отечественную культуру, устойчивым фундаментом развития и популяризации национального музыкального искусства, - отметил Глава государства. - В исполнении оркестра лучшие образцы всемирной классики и современные произведения белорусских авторов приобретают особое звучание. Мастерство ваших музыкантов отличается высоким профессионализмом, восхищает не одно поколение слушателей как на Родине, так и за ее пределами".

Александр Лукашенко пожелал, чтобы деятельность коллектива и в дальнейшем была такой же плодотворной, проникнутой творческим поиском.