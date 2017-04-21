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25 Апреля 2017 09:15

Поздравление коллективу Белорусской государственной филармонии с 80-летием со дня ее основания

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии с 80-летием со дня ее основания.

"Благодаря усилиям нескольких поколений артистов ваше учреждение по праву считается ведущей концертной организацией страны, - отметил Глава государства. - Творческая деятельность коллективов и исполнителей филармонии содействует формированию культурного пространства страны, расширению и укреплению международных контактов".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что коллектив и в дальнейшем будет вносить значительный вклад в обогащение духовной сокровищницы народа и эстетическое воспитание молодого поколения, радовать свою аудиторию новыми яркими проектами.

  

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