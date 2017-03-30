Первый переговорный день визита Президента Беларуси в Туркменистан

30 Марта 2017 21:01

Беларусь - надежная опора и друг Туркменистана в центре Европы. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Напомним, сегодня - первый переговорный день официального визита белорусского лидера в эту среднеазиатскую страну. Политики начали общение с формата один на один. Взаимоотношения двух стран развиваются на прочном экономическом фундаменте. В перспективе Беларусь и Туркменистан могут существенно нарастить взаимный товарооборот. Подтверждением полномасштабного диалога двух стран служит и грандиозный проект - Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Для Туркменистана это означает то, что создана новая отрасль промышленности. Комбинат - знаковый объект и для белорусов. Проект имиджевый. Впрочем, Беларусь готова делиться с Туркменистаном опытом в самых различных отраслях. После разговора тет-а-тет к политикам присоединились делегации. С подробностями большого переговорного дня из Ашхабада - Наталья Бреус.

Газ, ковры, сухофрукты, хлопок... С этим в первую очередь ассоциируется Туркменистан. Но, конечно, это далеко не все, что можно сказать о стране. А для Беларуси это прежде всего стратегический партнер в Центральной Азии.

В Ашхабад Президент Беларуси прилетел накануне. Хоть и считается этот город одним из самых жарких в мире - летом раскаляется до плюс 45 по Цельсию - в эту пору в туркменской столице вполне комфортно. Переговоры политиков проходят в Президентском дворце Огузхан. Резиденция Бердымухамедова носит имя предка тюркских народов. Так здесь чтят традиции. Традиционными стали для лидеров ежегодные встречи. Постоянная ревизия сотрудничества держит всех в тонусе.

Вообще, этот год, насыщенный для Туркменистана, начался с президентских выборов - туркмены поддержали Бердымухамедова в третий раз. А уже осенью в Ашхабаде пройдут V Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещении. Туркмены готовятся: арены, гостиницы - отстроенный олимпийский городок в центре столицы станет крупнейшим в регионе. Именно благородный ахалтекинец - символ спортивного события. Соревнования по конному спорту по инициативе президента Туркменистана даже включили в программу игр. Картины скакунов повсюду - и в зале для церемоний, где стартует официальный протокол встречи лидеров.

Обязательная программа для президентов - обзор общих экономических отношений. До рекордного для стран 2013-го не дотянули, но за счет экспорта услуг цифра двусторонней торговли между Беларусью и Туркменистаном приблизилась к 300 млн. долларов.

Туркменистан - один из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. Более трех четвертей туркменского экспорта - это энергоносители. Колеблются цены на них на мировом рынке - штормит экономику страны. Но постепенно государство старается уходить от торговли сырьем. Вкладывается в промышленные комплексы. Например, по выпуску азотных удобрений. На прошлый год было запланировано ввести в строй почти полтысячи промышленных объектов. Индустриализацию ведут рука об руку с белорусами.

Еще в 60-ых годах на северо-востоке Туркменистана было разведано месторождение калийных солей. Но было не до того - дорого, сложно... Природная кладовая ждала своего часа. Опыт белорусов в этой сфере позволил взяться за сложнейший проект. Белгорхимпром стал генподрядчиком. Подключились инжиниринговые и проектные организации. Работали в экстремальных условиях - пустыня, да и породу постоянно подмывало.

В феврале выпустили первую пробную тонну калийных удобрений, сегодня произведено уже три с половиной тысячи тонн. Для Туркменистана это означает появление крупного индустриального центра и целой отрасли в стране.

С одной стороны - возник конкурент солигорскому производителю удобрений. Но если начистоту, то этот комбинат в любом случае появился бы. Совместное продвижение продаж может стать темой для обсуждения стран. Спрос на удобрения есть, как в мире, так и в самом Туркменистане, учитывая реформы в сельском хозяйстве и АПК. Туркменистан - в десятке мировых производителей хлопка. Здесь, конечно, хорошо знают белорусскую технику. За последние лет 20 сюда продано 14 тысяч тракторов. Активно подключают сервис.

Но любая отрасль - это не только технологии, машины, но, прежде всего, люди. Экономике нужны не только врачи, инженеры, но и квалифицированные рабочие. Почти половина иностранных студентов в Беларуси - из Туркменистана.

Сразу несколько соглашений по итогам переговоров подписано в сфере образования. Вузы государств будут сотрудничать. Беларусь и Туркменистан договорились действовать согласованно в сфере борьбы с преступностью. Утвержден перечень товаров, которые можно перемещать без уплаты НДС. Определились с программой сотрудничества в таких сферах как туризм и культура. Пакет из десятка документов стал письменным подтверждением эффективного диалога.

В совместном заявлении президенты подчеркнули, что намерены и впредь содействовать совместным проектам и взаимовыгодному сотрудничеству.

На экспорт и экономику работают посольства стран. "Туркменский дом" на белорусской земле появился почти год назад. В этом году президенты тоже лично присутствуют на церемонии открытия обновленной белорусской дипмисии в Ашхабаде. По традиции в церемонии принимают участие ребята двух государств.

Рекордно быстро - понадобилось чуть больше года - возвели посольство в дипломатическом квартале Ашхабада.

Фасад здания в духе туркменской столицы из мрамора, но с "белорусским сердцем". Заходишь - и сразу можно почувствовать Беларусь. Главы государств осматривают дипломатический комплекс. Есть место для деловых переговоров и презентаций. Получилось уютно. Обращаясь к гостям, а принято приглашать на такие церемонии весь дипкорпус, лидеры замечают - у дипломатов особая роль. Способствуют взаимопониманию между странами.

Кстати, на новоселье принято дарить подарки. От Гурбангулы Бердымухамедова - настоящий туркменский ковер.

На память об открытии президенты высадили деревца перед зданием посольства. Рассчитывают, что приживутся. Благодатную почву президенты подготовили и для продвижения сотрудничества между странами.

А вот символический момент этого дня прошел в мемориальном комплексе "Народная память". Здесь чтят тех, кто погиб в Великой Отечественной. Увековечены и те, кто стал жертвами страшного землетрясения в Ашхабаде. Монументы, как напоминание, чего стоит спокойная жизнь.

На этом общение президентов не закончится. Визит продолжается. На пятницу намечено официальное открытие Гарлыкского комбината. Предполагается. что участие в церемонии примут президентов двух государств.