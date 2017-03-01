Александр Лукашенко: Грузия всегда может рассчитывать на Беларусь

1 Марта 2017 15:06

Беларусь готова сотрудничать с Грузией во всех сферах, привнося в отношения самые добрые эмоции.

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в формате один на один. Встреча проходила в Каминном зале. Предваряла диалог торжественная церемония в атриуме Дворца Независимости. Александр Лукашенко лично встретил Георгия Маргвелашвили. Два лидера тепло поприветствовали друг друга. Крепкие рукопожатия, улыбки при встрече - это всегда хороший знак для обеих делегаций.

По дороге в Каминный зал два лидера остановились у стенда со слуцким поясом. Александр Лукашенко рассказал коллеге об истории этого национального достояния. Разговор о будущем отношений двух стран политики продолжили в формате тет-а-тет.

"Грузия всегда может рассчитывать на Беларусь", - это слова Александра Лукашенко на встрече в узком составе. Сегодня о сотрудничестве Минска и Тбилиси можно говорить только с оптимизмом. В политике проблем нет, а товарооборот между странами за последний год вырос на 60% - приблизился к сотне миллионов долларов. Белорусский экспорт разнообразили 125 новых позиций.

После встречи в формате один на один к главам государств присоединились министры. Здесь обсуждают конкретные проекты и направления сотрудничества. Например, перспективу участия Беларуси в обновлении лифтового фонда или помощь в возведении ледовой арены и биатлонного стадиона в Грузии. Серьезное внимание и гуманитарным проектам. Но особую роль во взаимоотношениях сегодня отводят совместным производствам.

По итогам встречи планируют подписать пакет документов. Президенты расскажут прессе о ключевых договоренностях. После по доброй традиции Президент Грузии посадит возле Дворца Независимости ель на Аллее почетных гостей.