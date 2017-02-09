О новых методах управления белорусскими предприятиями говорили сегодня на совещании у Президента

9 Февраля 2017 15:00

Предметом большой дискуссии во Дворце Независимости стала эффективность их деятельности, а также громкие обсуждения вокруг проекта указа, который инициирует правительство. Фактически речь идет о новом менеджменте, так называемом институте доверительного управления. Цель нововведения - вывести на стабильную работу нерентабельные убыточные предприятия. По конкурсу сроком до 5 лет они передаются в доверительное управление. Контроль по-прежнему остается за государством. В случае надлежащего выполнения условий договора временный управляющий вправе стать собственником. Указ предусматривает освобождение от земельного налога и арендной платы за участки, налога на недвижимость. Неизменное требование Главы государства - доскональный расчет и целесообразность всех предлагаемых новшеств. Соответствующий указ Президент отправил на доработку. В случае его одобрения принимать нововведения следует оперативно, без лишнего бюрократизма.

Предлагаемый проект указа может коснуться более 2 тысяч госорганизаций, в их числе свыше 350 сельскохозяйственных. Независимо от формы документа, перерастет ли он в новый указ или это будут изменения в гражданском кодексе, приоритеты те же: финансовое оздоровление предприятий и привлечение добросовестных инвесторов.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Гражданское законодательство действующее устанавливает запрет на такую возможность передачи имущества в доверительное управление. И поэтому сегодня Глава государства и говорил о том, что не надо делать лишних документов. Если существуют барьеры законодательные, нужно их оперативно снять, а дальше должен каждый заниматься своим делом, не плодя излишние бумаги".

По словам разработчиков, нововведения позволят добиться не только экономического эффекта. Главное то, что документ сохранит социальные гарантии для трудовых коллективов.