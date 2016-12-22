Наталья Кочанова - Глава Администрации Президента

21 Декабря 2016 12:00

Президент Беларуси сегодня провел кадровый день. Александр Лукашенко назначил Главой Администрации Президента Наталью Кочанову. Первым заместителем стал Максим Рыженков. Белорусский лидер перед вновь назначенными поставил конкретные задачи по реформированию, дебюрократизации и оптимизации работы всего госаппарата. Глава государства потребовал основное внимание уделить взаимодействию Администрации Президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников Президента. Идеологическая работа и кадровая политика должны стать краеугольным камнем в деятельности новых руководителей Администрации Президента.