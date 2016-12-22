Президент
21 Декабря 2016 12:00
Наталья Кочанова - Глава Администрации Президента
Президент Беларуси сегодня провел кадровый день. Александр Лукашенко назначил Главой Администрации Президента Наталью Кочанову. Первым заместителем стал Максим Рыженков. Белорусский лидер перед вновь назначенными поставил конкретные задачи по реформированию, дебюрократизации и оптимизации работы всего госаппарата. Глава государства потребовал основное внимание уделить взаимодействию Администрации Президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников Президента. Идеологическая работа и кадровая политика должны стать краеугольным камнем в деятельности новых руководителей Администрации Президента.
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