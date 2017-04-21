Накануне Глава государства встретился с губернатором Нижегородской области

21 Апреля 2017 07:02

По итогам переговоров Александра Лукашенко с Валерием Шанцевым была поставлена задача Беларуси и российскому региону выйти на уровень товарооборота в миллиард долларов. Стороны уже создали солидную базу для производственной кооперации. В Нижегородской области налажена сборка белорусских лифтов, открыт торговый дом ОАО "Белшина", работают дилеры Гомсельмаша, "Амкодора", МТЗ и МАЗа.

Сомнения отдельных скептиков президенты Беларуси и России развеяли несколько недель назад во время личной встречи в Санкт-Петербурге. По итогам оба лидера подтвердили: на двустороннем треке все в порядке. В отношениях стран не осталось неразрешенных вопросов. Тем не менее, в российских СМИ периодически возникают разного рода домыслы. Не реагировать уж точно не в стиле нашего Президента.

В свою очередь, Валерий Шанцев обратил внимание, что Беларусь является главным партнером Нижегородской области. А это говорит о многом: регион сотрудничает с более чем 140 странами.