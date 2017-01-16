Начался официальный визит Президента Беларуси в Египет

15 Января 2017 21:01

Сегодня начался официальный визит нашего Президента в Египет. Ключевое государство Африканского континента. Через 2 недели, кстати, будет ровно 25 лет, как между нашими странами установлены дипломатические отношения. Минск и Каир традиционно поддерживают отношения дружбы и взаимной поддержки на международной арене. Во взаимной торговле последний десяток лет наблюдался устойчивый рост, что в это сложное время уже хороший результат. В дельте Нила собирают наши тракторы и грузовики, наши производители собираются расширять свое присутствие на египетском рынке. Для любителей отдыха из Беларуси Египет - один из любимых туристических маршрутов.

В каирском аэропорту нашего Президента лично встречал египетский коллега Абдель Фаттах аль-Сиси, что на языке дипломатического протокола является свидетельством высокого уважения к гостю. Затем были переговоры один на один и в расширенном составе. В центре внимания сторон - темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации, а также наука, образование, здравоохранение, туризм. За визитом следит съемочная группа "Главного эфира". Из Каира наш репортаж.

Самый большой и густонаселенный город арабского мира - 20-миллионный Каир - живет своей шумной жизнью. Сейчас в Египте весна. Но после снегопадов и суровых белорусских минус 20 идентичная цифра только с плюсом воспринимается как манна небесная. Египет сейчас вплотную занят восстановлением экономики, жестоко пострадавшей в результате нескольких лет беспорядков и политического хаоса. Все эти события привели к резкому сокращению потока туристов и отпугнули потенциальных инвесторов. Неспокойная ситуация в Египте, а также закрытие этого направления в России отразились и на решении белорусских туристов отдохнуть в этой стране. В прошлом году зафиксировано снижение продаж. Авиакомпаниям пришлось сократить количество рейсов. Повлиять на ситуацию пытаются и сами перевозчики, и отельеры, предлагая порой существенные скидки.

Египетские власти и вовсе пошли на беспрецедентный шаг - разрешили проводить туристам частные вечеринки у пирамид Гизы. Тем, кто захочет устроить здесь ночные гулянья, придется раскошелиться на 7 тысяч долларов.

Несмотря на то, что продажи путевок в Египет в прошлом году сократились практически вдвое, страна фараонов по-прежнему возглавляет топ самых популярных для белорусов направлений. В этот понедельник Глава белорусского государства подписал указ, который стал самым тиражируемым инфоповодом в СМИ.

Безвизовый въезд в Беларусь теперь доступен для граждан из 80 государств мира, в их числе и Египет. Наша страна прежде всего открывает двери стратегическим партнерам и благоприятным в миграционном плане государствам. Схожую тактику, особенно во внешней политике, выбирает Египет. Справиться с последствиями политического хаоса и революций страна намерена, опираясь только на своих проверенных временем партнеров.

Эту неделю Каир в непривычных здесь цветах белорусского флага. Портреты Александра Лукашенко по всему городу - знак особого уважения. О визите белорусского лидера в Каир написали все центральные издания. На востоке это знак особого расположения к гостю. Очевидно, здесь настроены на то, чтобы вывести отношения с Беларусью на качественно новый уровень.

В аэропорт Каира Александр Лукашенко прилетел после полудня по минскому времени. У трапа самолета Главу белорусского государства приветствовал министр по делам туризма. На первый взгляд может показаться, что все в соответствии с должностью принимающей стороны - разговор сразу заходит о погоде. Но дело в восточном колорите. Арабский стиль ведения переговоров характеризует неспешность. Даже если беседа очень важная и срочная, ей обязательно предшествуют долгие приветствия, разговоры на отвлеченные темы.

Сразу из аэропорта Александр Лукашенко отправляется на переговоры со своим коллегой - президентом Египта. Прошло почти полтора года с момента их первой личной встречи на полях саммита ООН в Нью-Йорке.

Вот уже как два с половиной года страной управляет Абдель Фаттах аль-Сиси - бывший министр обороны Египта. Заступив на пост, своей первоочередной задачей он назвал сокращение госрасходов и решение энергетических проблем страны. Новому президенту Египта даже пришлось пойти на радикальные меры. Он отказался от половины зарплаты и имущества в пользу госбюджета. Прагматичные журналисты посчитали: теперь президент страны двух материков получает в месяц 3 тысячи долларов. Кроме того, для оптимизации бюджетных расходов лидер Египта сократил президентский кортеж с 34 до 5 авто. А чтобы быть ближе к народу, даже завел электронную почту. На президентский email египтяне сообщают о проблемах, шлют жалобы, просьбы и самые разные предложения.

Кортеж белорусского Президента направляется в район Гелиополис. Здесь находится Дворец Иттихадия. Это одна из трех рабочих резиденций египетского лидера. Она была построена еще в начале ХХ века в качестве гостиницы. А во время двух мировых войн стала госпиталем для британских солдат. В 1958 году здание приобрело государство. Именно этот дворец сегодня место встреч первых лиц государств.

Визит официальный, а значит и темы для переговоров сугубо деловые. Главам государств есть что обсудить. Уже с первых слов белорусского лидера стало понятно: Беларусь рассматривает Египет как важнейшего экономического и политического партнера в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Взгляды глав государств совпадают по многим вопросам, в том числе, международной повестке. Впрочем, есть о чем политикам пообщаться и в неформальной обстановке. СМИ разыскали личные сходства. У белорусского президента историческое образование, увлечение же египетского лидера - чтение книг по истории и праву. Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси к тому же возглавляют рейтинги самых спортивных политиков мира. Если глава белорусского государства чаще выбирает коньки и лыжи, то пристрастие египетского лидера - езда на велосипеде. Еще до президентских выборов он принял участие в веломарафоне, где преодолел 20 км.

Визит Александра Лукашенко рассчитан на два дня - программа очень насыщенная. И это понятно - нужно обсудить все аспекты сотрудничества. Прежде всего, экономические связи. Товарооборот между странами за последнее десятилетие вырос в 2,5 раза. В 2015 году сумма составила почти 200 миллионов долларов, в прошлом - некоторое снижение по объективной причине - Египет девальвировал национальную валюту. Политики договорились разработать дорожную карту сотрудничества. В ближайшее время состоится обмен правительственными делегациями. Беларусь, в частности, обеспечивает арабскую республику тракторами бренда "Беларус". В Египте созданы сборочные производства МТЗ и грузовых автомобилей МАЗ. За 3 тысячи километров отправляются и наши калийные удобрения. В обратном направлении мы получаем, преимущественно, египетские цитрусовые и овощи. В Беларуси зарегистрировано 9 предприятий со 100-процентным египетским капиталом и 12 совместных белорусско-египетских предприятий. В общем, начинать с нуля не придется.

Хорошая возможность для увеличения товарооборота между странами формат free zone. Зона свободной торговли у арабского государства действует со всеми странами Африки, кроме того, Египет тоже хочет торговать с ЕАЭС свободно. Старт переговоров о создании зон свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром уже запущен. Беларусь полностью поддерживает намерение арабской стороны. Египет предлагает Беларуси свою территорию для создания логистических центров и продвижения белорусских товаров на всем африканском континенте.

Египет, как и Беларусь, объявил курс на развитие атомной энергетики. Первую в стране АЭС египтяне также совместно возводят с россиянами. В городе Эд-Дабаа возле побережья Средиземного моря. Отведена роль в этом проекте и белорусской стороне - радиационный контроль в зоне АЭС. Египет сейчас изучает белорусский опыт.

Автоматизированная система контроля радиационной обстановки создается и в зоне строительства БелАЭС. Действуют уже три автоматизированных поста измерений в зоне 13 км. Еще семь поставят на 30 км.

Также Египет заинтересован в создании совместных с Беларусью производств. Новыми контрактами МАЗ, МТЗ, БелАЗ обзавелись в марте прошлого года. В их числе и крупнейший в Европе производитель шин - "Белшина". Предприятие экспортирует свою продукцию в 60 стран мира, начиная от автомобильных (в том числе для внедорожников) и заканчивая шинами для большегрузных самосвалов. За год по всему миру разошлись более 4 млн единиц. Набирает спрос на белорусские покрышки в странах Африки. К шести государствам-покупателям, таким, как Йемен, Гвинея, Замбия, Судан, ЮАР и Египет, в 2016 году добавились еще три: Гана, Эфиопия и Мазамбик. Правда, основная доля экспорта в Африку все же приходится на Египет - почти 70% поставок.

Если продукция МТЗ, МАЗа и Белшины известна на африканском рынке не одно десятилетие, то сотрудничество в области здравоохранения только начинается. Страны рассматривают возможность создания СП по выпуску лекарств, в том числе против гепатита С. Договорились укреплять сотрудничество и в сфере туризма. Не исключено, что прямое авиасообщение появится и с Шарм-аль-Шейхом.

Лидеры Беларуси и Египта завизировали 10 двусторонних документов. Главный - совместная декларация президентов. В том числе подписи политики поставили на 5 меморандумах: о сотрудничестве в военно-технической сфере, АПК, в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов и изменения климата. Полноценная дорожная карта появилась у Минской области и Южного Синая.

Общий хронометраж переговоров Александра Лукашенко и египетского лидера превысил три часа. Безусловно, большая часть прошла за закрытыми дверями и без прессы. Учитывая исторический визит, 1 февраля дипотношениям обеих стран исполнится четверть века, по итогам встречи президенты не обделили вниманием журналистов. Важнейшими моментами поделились в совместном заявлении.

Конец 2016-го и начало нового года в Египте уже выдалось неспокойным. В стране впервые за пять лет произошел теракт в церкви. Прогремели взрывы и на севере в городе Эль-Ариш. А сам египетский лидер на неделе заявил, что Египет ждет напряженная борьба с исламскими радикалами на севере Синайского полуострова. Ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке стали ключевыми темами переговоров Александра Лукашенко и министра обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи. На встрече звучали актуальные вопросы двусторонних отношений, а также усилия по поддержанию стабильности и безопасности ситуации в кризисных регионах. Говорили и о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Белорусско-египетские контакты будут продолжены. В том числе, и на самом высоком уровне. Александр Лукашенко пригласил президента Абделя Фаттаха аль-Сиси посетить Беларусь с ответным визитом. Завтра лидеры встретятся снова - президенты откроют белорусско-египетский бизнес-форум. Кроме того, глава белорусского государства встретится с премьер-министром Египта. И уже после из Каира борт номер один отправится в Судан.