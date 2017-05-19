Мониторингом цен займется Федерация профсоюзов Беларуси

19 Мая 2017 12:02

Народный контроль цен появится в Беларуси. Идею создания рабочей группы при Федерации профсоюзов сегодня поддержал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Эксперты будут следить за стоимостью значимых групп товаров и сравнивать данные официальной статистики с практической реализацией ценовой политики на местах. О результатах такого анализа Федерация профсоюзов намерена информировать правительство, чтобы при выявлении негативных моментов оперативно принимать меры.

В Беларуси количество членов профсоюзов превышает четыре миллиона человек. Это около 95 процентов от экономически активного населения страны. Сегодня на встрече говорили также и о спорте. Популяризация здорового образа жизни - один из приоритетов деятельности организации. В нынешнем году Федерация профсоюзов намерена провести около 60 масштабных спортивно-массовых мероприятий для работников различных предприятий. А 2018 предложено объявить Годом труда.