Министром здравоохранения Беларуси стал Валерий Малашко

27 Января 2017 21:10

Еще совсем недавно он занял пост министра труда. И сегодня Александр Лукашенко пояснил, почему потребовалась такая быстрая ротация. Претендентов на эту важную должность - главы Минздрава - было много, больше десятка человек, но коллеги высказались именно за кандидатуру Малашко, который имеет большой авторитет в медицинском сообществе. Это принял во внимание Президент. На встрече Глава государства начал разговор, иронично сказав, что в таком стремительном переходе есть и его вина.

Новый министр долгое время работал в медицине. У него богатый управленческий опыт в системе здравоохранения. Валерий Малашко прошел путь от простого врача до руководителя Могилевской областной детской больницы. Работал заместителем председателя облисполкома в Могилеве, где курировал социальную сферу. Должность главы Минздрава была вакантна после того, как Василий Жарко стал вице-премьером. В последние годы в стране проведена полная модернизация всех звеньев системы здравоохранения. Несмотря на заметные достижения белорусских медиков, в последнее время, назначая министра, Президент сделал акцент на то, что необходимо повышать и доступность, и качество медицинской помощи в Беларуси.