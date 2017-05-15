Миллиард долларов на модернизацию НПЗ и безвизовый режим

16 Мая 2017 09:05

Возможность выделения кредита в миллиард долларов для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Глава белорусского государства подчеркнул, что Китай дорогой друг нашей страны, а также поделился с Председателем КНР впечатлениями от участия в масштабном форуме "Один пояс и один путь". Александр Лукашенко отметил интересную форму проведения саммита, яркую программу и возможность провести двусторонние переговоры. А также подчеркнул, что выступление Си Цзиньпина на форуме было ярким, мощным и конкретным. Стороны достигли договоренности в сфере строительства - Китай продолжит оказывать помощь по возведению соцжилья, рассмотрели возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней, а также создание рабочей группы по борьбе с терроризмом. Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении военно-технического сотрудничества, в том числе реализации проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники.

Напомним, накануне в Пекине состоялся главный экономический форум пятилетия "Один пояс и один путь". В нем приняли участие мировые лидеры из 29 стран. На полях саммита Президент Александр Лукашенко провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки и выступил с инициативами белорусской стороны, где призвал мировое сообщество использовать уникальную историческую возможность для перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. Эксперты называют Беларусь одной из узловых платформ нового Шелкового пути в евразийском регионе.

Наша страна – первая в Европе и одна из первых в мире поддержала и уже начала строительство экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем мы возводим индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это еще и новая правовая база отношений - во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе.

По итогам саммита 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь".