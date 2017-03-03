Милиция обеспечивает должный уровень общественной безопасности в стране и уверенно контролирует обстановку

3 Марта 2017 19:00

Об этом сегодня заявил Президент, выступая во Дворце Республики перед сотрудниками и ветеранами МВД. В эти дни белорусская милиция празднует вековой юбилей. Историю правоохранительных органов Александр Лукашенко назвал летописью героического служения Отечеству. Новая веха открылась с образованием Независимого государства. Первые годы становления суверенной Беларуси были непростыми. Но удалось обеспечить правопорядок. И сегодня именно на МВД лежит ответственность за безопасность и стабильное развитие страны.

Спокойная обстановка на улицах стала визитной карточкой нашей страны. Это отмечают и гости. Не случайно Беларусь входит в первую десятку государств по уровню безопасности жизни наряду с Катаром, Сингапуром, Австрией и Японией. Этим могут похвастаться далеко не все мировые державы. Укрепляет в последние годы МВД динамику по сокращению преступности. А по раскрываемости Беларусь обгоняет все страны Балтии, Россию, Казахстан. Например, по линии уголовного розыска в прошлом году раскрыто более 89% тяжких и особо тяжких преступлений. 100-летие белорусской милиции - повод оценить результаты и возможность успешно строить будущее.