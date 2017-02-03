К 2020 году Минск и Исламабад планируют выйти на товарооборот в миллиард долларов

2 Февраля 2017 21:03

Активизировать сотрудничество и использовать потенциал двух стран в полной мере. Об этом сегодня говорил Президент на встрече с председателем верхней палаты парламента Пакистана. В эти дни Миан Раза Рабанни находится в Беларуси с официальным визитом. Символизма придает тот факт, что проходит он в канун 23-й годовщины установления дипотношений между странами. Она отмечается завтра. Сегодня на встрече во Дворце Независимости обсудили конкретные шаги по исполнению дорожной карты, которую стороны подписали в прошлом году. Немного позже прошли встречи в верхней и нижней палатах парламента, а также в Совете Министров. Продолжит Ксения Рабчинская.

Между нами 4 тысячи километров, которые (стало ясно в последние годы) не расстояние, когда речь идет о конструктивном диалоге и желании сотрудничать. В первый день официального визита, как принято у друзей, было место и для исторической памяти.

Первая и самая значимая встреча в программе официального визита - во Дворце Независимости. Глава государства встречает гостя в Каминном зале. Президент отмечает: между странами выстроены крепкие даже дружеские отношения, есть и конкретные планы. Главный акцент - пора переходить от риторики к действиям.

Миан Раза Раббани, председатель сената парламента Пакистана:

"Признаюсь честно: мы боялись холода, но почувствовали теплоту и радушный прием сразу после приземления. Я уверен: наши отношения будут развиваться и крепнуть. Хотелось бы особенно отметить, что за очень короткое время мы заключили свыше 70 договоров, начиная от экономики и заканчивая сферой военно-технического сотрудничества".

Есть и рецепт роста: белорусы готовы поставлять в Южную Азию не только уже полвека работающие на горячей от солнца пакистанской земле трактора "Беларус", ведутся переговоры и о продвижении на рынок продукции БелАЗа, сельскохозяйственных машин из Лиды, Гомеля и Бобруйска. Есть реальная возможность увеличить товарооборот и по другим позициям.

Ежегодно он пока колеблется в районе 60 миллионов долларов, и это при огромном потенциале! Арифметика проста: трактор - это почти 90 % экспорта. Отправляем в Южную Азию еще калийные удобрения, шины, газетную бумагу и детское питание. Покупаем рис, овощи и фрукты, ткани, спортинвентарь. Без сомнений, обеим странам есть что предложить и кроме этого.

В подтверждение сегодня в Совете Республики главы верхних палат парламентов двух стран подписывают знаковый документ - совместное заявление. Здесь - договоренность об укреплении межпарламентского сотрудничества, а еще десяток конкретных шагов навстречу друг другу.

Миан Раза Раббани, председатель сената парламента Пакистана:

"Первое, что мы сделаем - это реализация проектов в сфере науки и технологий. Кроме того, мы сделаем все возможное, чтобы интенсифицировать наше сотрудничество в области обмена молодежью, организации различных образовательных программ, поскольку это представляет особый интерес для нашей страны".

Сегодня же стороны на всех уровнях подтвердили готовность открыть в Пакистане совместные предприятия. В будущем речь должна идти не только о торговле, но и о сборке техники белорусских брендов, в том числе и автобусов.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Чтобы наши компании активнее могли работать, правительство и парламенты будут оказывать содействие по регулированию торговых режимов. В первую очередь то, что касается ввозных пошлин и других систем, поддерживающих взаимную торговлю и инвестиции".

Беларусь готова и поделиться современными технологиями по переработке, хранению и производству сельхозпродукции. Такое предложение сделал Андрей Кобяков на встрече в Совете Министров. Кроме того, белорусский премьер видит для стран перспективы в производственный кооперации на нашей территории: Пакистан может выйти на 180-миллионный рынок ЕАЭС и продвигать свои товары в союзе европейском.

О том, на сколько близки Беларусь и Пакистан, пусть и не географически, свидетельствуют встречи на высшем уровне. За последние два года Александр Лукашенко дважды посещал Пакистан с официальным визитом, а в 2015-м в Беларусь приезжал премьер-министр этой исламской страны. За это время не только укреплены политические связи, но и проработана договорно-правовая база двусторонних отношений.

Во время визитов были заключены больше семи десятков документов. Кроме того, подписаны договор о дружбе и сотрудничестве и декларация партнерства между странами. Тогда же стороны обсудили возможность участия Беларуси в китайско-пакистанском проекте экономического коридора. В свою очередь мы пригласили партнера к участию в проекте "Великий камень".

Такие встречи просто необходимы для продолжения глобального диалога. Сегодня на встрече в Палате представителей Владимир Андрейченко сообщил, что уже в апреле сотрудничество усилят взаимными визитами спикеров парламентов. Официальный визит завершится в субботу. За это время сенатора и его супругу пригласят на экскурсию в Национальный художественный музей, в ратушу и предложат насладиться видами древнего Несвижа. Выдержанный и элегантный коктейль воспоминаний о Беларуси для супруги сенатора сегодня дополнила экскурсия по одному из производств женской верхней одежды. На память Таманна Рабанни увезет зимнее пальто - в качестве сувенира о теплом и радушном визите.