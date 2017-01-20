20 Января 2017 15:02

Сегодня Глава государства провел совещание по вопросам защиты государственной границы. Во Дворце Независимости говорили о совершенствовании работы Госпогранкомитета, оптимизации его структуры, а также повышении уровня профессиональной подготовки военнослужащих. Эти вопросы Александр Лукашенко обсудил с представителями силового блока, которые отвечают за безопасность рубежей. Уровень их защиты Беларусь повышает непрерывно. В прошлом году эта тема дважды обсуждалась на уровне Президента. Внимание к данной сфере объясняется непростой международной обстановкой, возрастанием террористической опасности и увеличением потоков нелегальной миграции. При этом для законопослушных путешественников наша страна уже в феврале существенно упростит въезд.

Общая протяженность госграницы Беларуси – более трех с половиной тысяч километров. Работают 82 пункта пропуска. Государство постоянно выделяет нужные средства для повышения эффективности пограничников. Беларусь является при этом надежной преградой на пути нелегальных потоков как людей, так и товаров. В прошлом году были выявлены более 5 тысяч потенциальных незаконных мигрантов. При этом количество нарушений на границе снизилось более чем на 17 %. И сегодня Президент также прокомментировал тему создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов.

Президент утвердил решение на охрану государственной границы в 2017 году. Подпись Главы государства в этом документе - ритуал ежегодный. Сегодня такая процедура приобретает особое значение.

Подробности совещания у Президента - в наших следующих выпусках.