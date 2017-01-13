Глава государства провел официальный прием в канун старого Нового года

13 Января 2017 19:00

Продолжение одной из добрых рождественских традиций. В канун старого Нового года сегодня состоялся официальный прием от имени Главы государства.

На торжество приглашены представители разных сфер: видные государственные и общественные деятели, спортсмены, журналисты, представители сферы культуры. Этот вечер всегда проходит в дружеской атмосфере, здесь строят планы на будущий год и вспоминают уходящий. Александр Лукашенко отметил, что 2016-ый не был простым, но был многоликим.

Также по традиции во время официального приема Александр Лукашенко вручил государственные награды. Медалью "За трудовые заслуги" отмечена Елена Богдан - начальник управления Минздрава. Спортсмену-инструктору национальной команды Беларуси по легкой атлетике Ольге Мазуренок присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь". Медаль Франциска Скорины Президент вручил артистке Большого театра Надежде Филипповой. Глава государства также объявил благодарность работникам Белтелерадиокомпании. За плодотворную работу и высокий профессионализм при освещении важнейших событий жизни страны награждены заместитель председателя Белтелерадиокомпании Марат Марков, заместители директора Агентства теленовостей Сергей Гусаченко и Дмитрий Бочков, политический обозреватель Юрий Прокопов, а также заместитель директора телеканала "Беларусь 1" Ольга Шлягер.