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Глава государства принял кадровое решение
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30 Мая 2017 15:02

Глава государства принял кадровое решение

Сегодня Глава государства принял кадровое решение. Александр Косинец назначен помощником Президента Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

  

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