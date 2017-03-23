Cостоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Кыргызстана

23 Марта 2017 19:02

Алмазбек Атамбаев пригласил Александра Лукашенко на заседание Высшего Евразийского экономического совета для обсуждения актуальных вопросов и проблем. Очередной саммит лидеров стран ЕАЭС запланировано провести в апреле-мае этого года в Бишкеке. Во время телефонного разговора главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений. Александр Лукашенко и Алмазбек Атамбаев выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.