Президент
23 Марта 2017 19:02
Cостоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев пригласил Александра Лукашенко на заседание Высшего Евразийского экономического совета для обсуждения актуальных вопросов и проблем. Очередной саммит лидеров стран ЕАЭС запланировано провести в апреле-мае этого года в Бишкеке. Во время телефонного разговора главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений. Александр Лукашенко и Алмазбек Атамбаев выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
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