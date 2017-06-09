Безопасность и экономическое измерение - главные приоритеты Беларуси в работе Шанхайской организации сотрудничества

9 Июня 2017 21:00

Об этом на саммите лидеров объединения заявил Президент Александр Лукашенко. Форум в Астане стал вторым для нашей страны, в котором мы участвуем в статусе наблюдателя. Президент отметил, что присоединение Беларуси было правильным выбором. Шанхайская организация сотрудничества превращается в одну из самых влиятельных международных структур. И стран, которые поддерживают шанхайский дух равноправного, взаимовыгодного и мирного существования народов, становится больше. За 15 лет она объединила страны, население которых - едва ли не половина жителей планеты. Новость этого дня: полноправными участниками организации стали два мощнейших государства - Индия и Пакистан. Особое внимание участники объединения уделяют вопросам стабильности и безопасности, преодоления новых вызовов и угроз. Ну и, конечно, площадка масштабного саммита и присутствие такого количества мировых лидеров - не только для обсуждения вопросов повестки форума. Это и возможность общаться тет-а-тет. В этом формате у Главы белорусского государства в Астане состоялся ряд встреч и переговоров.

С подробностями — Ольга Макей. Насыщенная политическими событиями весна, а были и Саммит ЕАЭС в Бишкеке, и форум "Один пояс – один путь" в Пекине, плавно перетекает в не менее жаркое политическое лето. Тон ему задает Астанинский саммит Шанхайской организации сотрудничества и стартующая в эти дни глобальная выставка "Экспо". Такое совпадение в дипломатическом календаре с одной стороны - повод обсудить проблемы геополитики, и здесь же, как говорится, далеко не отходя, – завязать новые экономические связи.

Площадка саммита для политиков - всегда хорошая возможность для двусторонних переговоров. Сколько их в эти дни провели лидеры, подсчитать трудно. Ряд встреч и в графике белорусского лидера. Например, накануне Александр Лукашенко тет-а-тет говорил с Нурсултаном Назарбаевым, позже и с Антониу Гуттеришем - генсеком ООН. К наплыву важных гостей Астана готовилась задолго, ведь город стал столицей масштабных форумов. Улицы повсюду украшает символика "Экспо", и, что не менее важно, - флаги государств - участников Шанхайской организации сотрудничества. Пока их шесть. Уже к следующему саммиту добавятся еще два - Индии и Пакистана. Таким образом ШОС превращается в одно из мощнейших объединений планеты.

В пресс-центре саммита можно изучать географию шанхайской семьи. Здесь более 600 журналистов из разных стран объединения. Конечно, каждый старается по-своему привлечь внимание зрителей. Вот индийские телевизионщики, например, используют золотой микрофон! Впрочем, и без этого к Индии и Пакистану - повышенное внимание.

Для них этот саммит станет историческим. Именно сегодня Дели и Исламабад получают статус официальных членов Шанхайской организации сотрудничества. На эту процедуру потребовалось два года.

Вообще, ШОС – это 18 государств. До этого дня полноправными участниками объединения были Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Индия и Пакистан переходят шестерку полноправных членов из числа стран-наблюдателей, среди которых и Беларусь.

Этот высокий статус наша страна получила в прошлом году и в шанхайской семье стала первым полностью европейским государством-наблюдателем.

Участников саммита Нурсултан Назарбаев пригласил во Дворец Независимости. Этот политический центр Казахстана уже принимал масштабные форумы: ОБСЕ, организации исламского сотрудничества. Да и договор о создании ЕАЭС подписан три года назад именно здесь. Кстати, архитектурная особенность Дворца – внешние стены в виде казахского кереге – это прообраз деревянной решетки, которая служит основанием юрты. Вот такая преемственность традиций в архитектуре.

А вот политическая архитектура ШОС меняется сегодня. Открывая встречу в узком формате, хозяин саммита скажет, в таком составе главы государств встречаются в последний раз.

На этом фото - лидеры государств с общей численностью населения в 3 миллиарда человек, а суммарный ВВП превышает 30 триллионов долларов. Как скажет премьер-министр Пакистана, из региональной Шанхайская организация сотрудничества выросла в трансконтинентальную и становится платформой мира и экономического процветания. В том, что объединение способно продвигать мир и стабильность, в регионе уверен и премьер-министр Индии. Тема современных вызовов и угроз сегодня звучала из уст всех политиков. Среди десятка документов, которые сегодня обсуждают президенты, и заявление о противостоянии терроризму, и конвенция по противодействию экстремизму. Ситуация в Афганистане, сирийский кризис, недавние теракты в Иране. Эти и другие события вновь и вновь заставляют задуматься об общей безопасности.

Владимир Путин, президент России: "Актуальность - всплеск терроризма. Справиться с этим злом можно путем честного и конструктивного объединения всех стран. Наряду с устранением социальных и экономических причин, нужно нейтрализовывать идеологию терроризма".

Си Цзинпин, Президент КНР: "Необходимо сообща противостоять современным вызовам. Китай поддерживает выполнение Конвенции по противодействию экстремизму. Мы предлагаем также углублять практическое сотрудничество. В Пекине прошел форум "Один пояс, один путь". Сейчас идет работа по его сопряжению с региональными объединениями, в частности, с ЕАЭС. В ходе этой работы ШОС может стать одной из ключевых площадок".

Чтобы противостоять вызовам и угрозам, важно быть сплоченными и едиными, скажет на саммите Александр Лукашенко. В условиях современных конфликтов сближение стран становится особенно ценным. И здесь главное – желание. Если все участники мощной международной структуры объединят усилия, дестабилизировать обстановку не сможет уже никто.

Шанхайская организация сотрудничества сегодня становится площадкой сближения. Подтверждение тому даже тот факт, что за одним столом будущее региона обсуждают Индия и Пакистан. Никто не скрывает, что между Нью-Дели и Исламабадом непростые отношения, но Александр Лукашенко не исключил, что именно благодаря Шанхайской организации сотрудничества государства смогут решить общие проблемы.

Сегодня перед ШОС стоят и глобальные экономические задачи. Среди них – устранение барьеров на пути перемещения товаров, создание совместных производств, зон высоких технологий и технопарков. Государства-участники сотрудничают в транспорте, АПК, телекоммуникациях и других сферах. Александр Лукашенко предлагает активнее привлекать к проектам и страны-наблюдатели. А укрепление именно экономического измерения организации поможет решить многие социальные проблемы.

Статус наблюдателя открыл для Беларуси новые возможности. Ведь одно дело - сотрудничать со странами на двусторонней основе, другое – участвовать в обсуждении общих проектов. Например, Шанхайской организации сотрудничества создают благоприятные условия для автоперевозок, в перспективе создание зоны свободной торговли. Государства сотрудничают в сферах энергетики, АПК и логистики. На каждый пункт Беларуси есть что предложить. Подсчитано: три четверти мировой торговли осуществляются именно через региональные объединения. Поэтому Минск в организации статистом быть не намерен.

К активному участию в объединении сегодня подталкивает и геополитическая, и экономическая обстановка. Шанхайская организация сотрудничества вместе с наблюдателями и партнерами по диалогу - это около половины населения планеты, в нее входят два государства, постоянных члена Совета Безопасности ООН, две страны с самым большим числом жителей в мире, три из пяти государств группы БРИКС и два самых крупных потребителя электроэнергии в мире - Китай и Индия. Такое сотрудничество - это еще масштабные и выгодные проекты, в которых интересно участвовать и Беларуси.

Кроме того, такие встречи – возможность обсудить сотрудничество между странами. В кулуарах саммита Александр Лукашенко предметно пообщался с премьер-министром Индии. Нарендра Моди пригласил белорусского лидера осенью продолжить переговоры в Нью-Дели. Обстоятельная беседа состоялась и с премьер-министром Пакистана в преддверии его визита в Беларусь. Александр Лукашенко провел встречи с лидерами России, Китая, Афганистана и Таджикистана. Заинтересованность в визите Президента Беларуси и у Ирана.

В итоге саммита главы государств подписали декларацию и приняли Конвенцию о противодействии экстремизму. Уже в следующем году председательство в международной организации переходит к Китаю. По сути, сегодня лидеры ставят подписи на новых страницах истории Шанхайской организации сотрудничества. Как уже после напишут аналитики, с присоединением Индии и Пакистана в Евразии сформировалась своя "большая восьмерка". Символично, но в эти дни в Астане шанхайский дух воедино сливается с "Энергией будущего". Это уже тема другого большого форума – выставки "Экспо". На ней свой павильон впервые будет и у Шанхайской организации сотрудничества.