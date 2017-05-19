Беларусь рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие отношений с Сербией

18 Мая 2017 21:01

Такие слова сегодня звучали на встрече президентов во Дворце Независимости. Томислав Николич прибыл в белорусскую столицу с рабочим визитом накануне. Деловые переговоры предварил торжественный и символичный момент. За вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией Александр Лукашенко наградил Томислава Николича орденом Дружбы народов. Будучи еще депутатом, потом вице-премьером и, конечно, президентом, Томислав Николич сделал многое для развития связей между нашими странами. 31 мая истекает срок президентских полномочий Томислава Николича. Напомним, 2 апреля в Сербии прошли выборы, в которых победил действующий глава правительства Александр Вучич. Сегодня же политики обсудили двусторонние отношения, реализацию общих инвестпроектов и итоги взаимодействия за последние несколько лет. Подробности у Натальи Бреус.

Президент Сербии в Минск прибыл еще накануне. А этот день начался для него в самом сердце белорусской столицы. Торжественный момент - Томислав Николич возложил венок к монументу Победы. Символичный жест памяти и уважения. В годы Второй мировой Югославия тоже была оккупирована нацистами. Чуть позже Николич скажет, время прошло и многие начинают забывать о том, какие потери понесли белорусский и сербский народы в той войне.

Формат визита рабочий. Поэтому минимум церемониала. Но от этого встреча президентов получается не менее сердечной. Максимум открытого общения. Именно после того как лидеры нашли общий язык, ожило и белорусско-сербское сотрудничество.

Орден Дружбы народов - это высшая награда, которую может получить представитель другого государства. Так высоко в Беларуси оценили усилия сербского лидера по налаживанию дружбы и диалога между народами и странами. Подобного ордена, например, удостоены Президент России Владимир Путин, глава Казахстана Назарбаев и руководитель Азербайджана Алиев.

Дружбой пронизана вся история белорусско-сербских отношений. Гуманитарный груз из нашей страны отправился в Сербию после сильнейшего наводнения там в 2014.

И, конечно, сербы до сих пор помнят, что именно Александр Лукашенко в 1999 году приехал в Белград, чтобы выразить поддержку народу. В то время, когда людям пришлось пережить бомбардировку НАТО. Это оставило неизгладимый след в истории Балкан. Беларусь тогда осудила агрессоров.

Как раз после начала распада Югославии стартовала политическая карьера будущего президента Николича. Шел по партийной линии. Уже после победы на выборах главы государства в 2012 признавался, что нужно исправлять ошибки в отношениях с Беларусью и налаживать более эффективное сотрудничество.

Каждый шаг в политике имеет значение. Пристальное внимание, например, к тому, в какую страну первым делом приезжает избранный лидер. Для Николича таким государством в свое время стала Беларусь. Не случайно. Хоть многим это было не по нраву.

Томислав Николич, Президент Сербии: "Своим первым визитом я хотел показать свое отношение к санкциям, которые Европа ввела в отношении Беларуси. И когда меня госпожа Эштон спросила, почему я еду в Беларусь, я ей тогда ответил: "Было бы лучше и для вас, если бы и вы почаще ездили в Беларусь".

2017 в самой Сербии начался с важных политических событий. В стране прошли президентские выборы. Томислав Николич не баллотировался. Высший пост в начале апреля сербы доверили Александру Вучичу - главе правительства и однопартийцу Николича. Полномочия перейдут к нему в последний день мая. В большой политике Вучич с середины 90-х. Кстати, мог погибнуть во время бомбардировок Белграда - ехал на интервью, но задержался в пути и избежал снарядов, которые попали в телецентр. Александра Вучича, который за свою карьеру успел побывать еще и министром обороны страны, принято считать прозападным политиком. Но Сербия смотрит и на Запад, и на Восток. Евроинтеграцию не сворачивают, но очень плотно работают с Россией и Китаем. Кстати, именно в Пекине на этой неделе они пересеклись с белорусским Президентом.

Этой зимой Вучич приезжал к нам еще будучи премьером. Было заметно - готов держать руку на пульсе совместных проектов. Политический диалог между Беларусью и Сербией принес определенные экономические бонусы. С 2009 по 2015 год товарооборот между странами увеличился почти в 5 раз. А в 2015 году даже достиг отметки в четверть миллиарда. Но, увы, заметно просели в прошлом году. Но на старте 2017 озвучили партнеры намерение замахнуться на амбициозную цифру общей торговли в полмиллиарда долларов.

Томислав Николич, президент Сербии: "Мы поставили наши отношения на такой высокий уровень, что они уже никогда не смогут ухудшиться. Спасибо за высокую награду. Я действительно по-особенному отношусь к Беларуси, но и Вы также относитесь к Сербии. Вы посещали Сербию во время бомбардировок НАТО. Я тогда был в оппозиции, но я это не забыл и никогда не забуду. Потому что этот жест в вашем лице - на самом деле жест белорусского народа, который, как и сербский, понес самые большие жертвы во Второй мировой войне. Конечно, мировые кризисы влияют на взаимный товарооборот. Мы с Александром Вучичем знакомы 25 лет. Он проводит такую же политику. Так что, в наших отношениях ничего не изменится. Мы договорились с ним и с президентом России, Председателем КНР, чтобы я взял на себя координацию сотрудничества с Россией и КНР. Соответствующая роль будет формализована и в отношении с Беларусью".

Эта встреча в Минске Александра Лукашенко и Томислава Николича - особенная. Редкий случай в большой политике, когда лидеры пытаются поддерживать не просто высокий уровень двусторонних отношений, но и придерживаться принципа преемственности. Казалось бы, полномочия Николича истекают. Но взаимодействие и сотрудничество между странами продолжается.

В Сербии, как и в Беларуси, львиная доля в экономике приходится на промышленный сектор и АПК. Правда, балканской республике еще придется восстанавливать свою индустриальную силу. В свое время промышленность погубила повальная приватизация и иностранная военная агрессия. Кстати оказалась сборка в Сербии белорусских тракторов. Дело в том, что парк техники здесь устарел - в среднем машинам по 2 десятка лет. А железные "Беларусы" на местных полях особо востребованы. Тракторы с конвейеров производства в городе Нови Сад - это примерно треть сербского рынка. По улицам Белграда можно проехать на троллейбусе минского производства. В планах - поставки так называемых электробусов. Но и это не предел, - рассказал Владимир Колтович. Именно он с белорусской стороны курирует работу межправительственной комиссии.

Сербы инвестировали в крупные строительные проекты в Беларуси. Это "Маяк Минска" и "Минск-Мир". Многофункциональные комплексы с жилыми домами, магазинами и офисами. Драгомир Карич - бизнесмен, депутат и почетный консул - его можно назвать постоянным спутником белорусского сербского диалога.

Говорит, чуть ли не каждый день приходится работать с делегациями двух стран. Интерес деловых кругов к Беларуси растет. Пока зарегистрировано 9 предприятий с сербским капиталом. Есть намерение взяться за производство печатной продукции, паркета, ковров у нас.

Правительства стран еще зимой определились с дорожной картой сотрудничества и сферами, которые могут быть наиболее перспективными. Это не только строительство и производственная кооперация. Но и ВПК, фармацевтика, поставки продовольствия, банковский сектор, туризм и региональное партнерство. Сербия - окно в Балканский регион и Европейский союз, Беларусь для Белграда - мост в союз Евразийский.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ: "Сербия - центральная страна Балканского полуострова, которая пока не принята в ЕС, но понятно, что рано или поздно она будет в ЕС. И пытается в силу давних особых отношений со славянским миром поддерживать хорошие отношения и с Беларусью, и с Украиной, и с Россией. И я думаю, это одна из причин наших таких особых отношений и стремлений расширять торговое сотрудничество".

На благо двух стран и гуманитарные связи. Мало кто знает, что именно в фондах Национальной библиотеки хранится первое светское сербское издание - оригинал 18 века. Книга считается книжным памятником сербской культуры.

До конца года будет организовано сразу несколько совместных культурных проектов. Как минимум - выставка в Белграде, которая расскажет сербам о белорусских истоках. Это тоже поможет двум народам стать и ближе, и лучше понимать другу друга.