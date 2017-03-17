Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ

16 Марта 2017 21:00

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Кристин Муттонен - председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Летом в Минске пройдет ежегодная сессия этой международной структуры. Прибудет более 700 гостей. В том числе около 300 парламентариев стран ОБСЕ. В эти дни в Минске обсуждают вопросы подготовки и проведения важного мероприятия, которое будет способствовать, в том числе и укреплению имиджа Беларуси на международной арене. Репортаж

Последние несколько лет европейский регион бурлит. Теракты в Париже, Ницце, Брюсселе, наплыв мигрантов, Брексит. Под боком ЕС - события в Украине. Новость этого дня - взрыв в парижском офисе МВФ. Не соскучишься. Все это заставляет по-другому посмотреть на обстановку в этой части света. Конечно, все эти вопросы "головная боль" и для ОБСЕ - крупнейшей в мире региональной организации, которая занимается вопросами безопасности. Она объединяет 57 государств в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. В ее структуре действует и Парламентская ассамблея. Встречаются депутаты стран ежегодно. До этого - в Баку, Хельсинки, в прошлом году в Тбилиси. В этом представительный форум примет Беларусь. Накануне подписано соглашение о проведении летней сессии в Минске.

Конечно, это будет шаг для дальнейшего обеспечения региональной стабильности. К подготовке важного события подходят очень щепетильно. Прибудет около 300 парламентариев, представляющих государства пространства от Владивостока до Ванкувера. Но всего гостей будет вдвое больше. Обсуждают все - от вопросов экономики и политики до проблем экологии и развития демократии. Итоговым документом станет минская декларация с рекомендациями для участников.

В том, что все пройдет успешно, Кристин Муттонен не сомневается. Общаемся со спикером в кулуарах. Говорит, белорусская делегация - одна из самых активных в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Поэтому и Минск не случаен. Кристин Муттонен делится впечатлениями. Это ее первый визит - открывает для себя Беларусь. Такая возможность будет и у тех, кто приедет в июле.

В свое время для разрядки отношений между Западом и Востоком потребовался Хельсинский процесс, который и привел в итоге к созданию ОБСЕ. Не так давно Александр Лукашенко предлагал европейцам подумать об обновлении миротворческого процесса. Именно Минск может стать площадкой для встречи экспертов международного сообщества. Парламентский форум ОБСЕ и имиджевое мероприятия. Сигнал для серьезных политиков и инвесторов - Беларусь надежный партнер, с государством можно иметь дело.

О том, что Парламентская ассамблея ОБСЕ рассматривается Беларусью как площадка, где можно выработать общие решения для безопасности в регионе, - говорили в МИД. Наши дипломаты будут этому всячески содействовать.

К тому, что можно спокойно ходить по улицам, мы давно привыкли. Мало кто задумывается, почему вдруг в Минск европейцы едут к нам говорить, если глобально, то о безопасности. Можно объяснить просто. Европа - это как красивый, но шумный проспект с интенсивным движением - все куда-то спешат, а вот завернул за угол, в тихий дворик, можно перевести дух и почувствовать себя спокойнее. Почти то же самое можно сказать и про минскую площадку.

Парламентская дипломатия много значит. Иногда именно перед депутатами открываются двери, которые закрыты для государственных чиновников. Приезд такого количества депутатов из полсотни стран - возможность наладить двусторонние контакты. Сама Муттонен представляла в Парламентской ассамблее ОБСЕ Австрию. Австрийцы избалованы национальными сладостями. Но спикер с удовольствием пробует белорусские конфеты во время промышленной экскурсии по заводу. Удивила и наша сладкая новинка - шоколад без сахара под брендом "Президент".