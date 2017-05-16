Беларусь поддерживает решимость Китая брать на себя обязательство защищать мир во всем мире

16 Мая 2017 15:30

Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Китай. Сегодня Александр Лукашенко встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Белорусский лидер подчеркнул, что Китай - дорогой друг нашей страны, а также поделился впечатлениями от участия в масштабном форуме "Один пояс и один путь". Александр Лукашенко отметил интересную форму проведения саммита, яркую программу и возможность провести двусторонние переговоры. А также подчеркнул, что выступление Си Цзиньпина на форуме было ярким, мощным и конкретным.

Стороны подписали межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, которая будет направлена на поддержку строительства соцжилья в Беларуси, а также о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути. Кроме того, говорили о возможности взаимного введения безвизового режима до 30-ти дней, создании рабочей группы по борьбе с терроризмом, а также выделении Беларуси кредита в миллиард долларов для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Кроме этого, мы заинтересованы в расширении военно-технического сотрудничества, разработке современных образцов вооружения и военной техники.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "Вы мой добрый друг. Всегда, встречаясь с Вами, я испытываю теплые чувства. Поэтому я горячо приветствую Вас на международном форуме высокого уровня "Один пояс и один путь". К тому же, как Вы отмечали ранее, Беларусь вносит большой вклад в развитие стратегии и концепции "Одного пояса и одного пути". Также отмечу, что Беларусь и Китай добились значимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества и всегда достигают консенсуса по принципиальным вопросам. Я уверен в хорошем будущем наших отношений".

А накануне в Пекине состоялся главный экономический форум пятилетия - "Один пояс и один путь". В нем приняли участие мировые лидеры из 29-ти стран. На полях саммита Александр Лукашенко провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки и выступил с инициативами белорусской стороны, где призвал мировое сообщество использовать уникальную историческую возможность для перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. Эксперты называют Беларусь одной из узловых платформ нового Шелкового пути в евразийском регионе.

Наша страна первой в Европе и одной из первых в мире поддержала и уже начала строительство экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем мы возводим индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это еще и новая правовая база отношений во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб, крупнейший в Центральной и Восточной Европе.

По итогам саммита 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь".