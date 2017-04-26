27 Апреля 2017 07:01

Беларусь и Украина намерены следовать курсу дружбы и взаимного сотрудничества, развивать взаимодействие в самых различных областях, в том числе по чернобыльской проблематике.

Таков итог встречи президентов двух стран Александра Лукашенко и Петра Порошенко, которая прошла на территориях обоих государств в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Президенты возложили цветы к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля". Главы стран также посетили площадку хранилища отработанного ядерного топлива и ознакомились со строительством нового безопасного защитного сооружения над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Как заявил белорусский лидер, нашей стране и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. Имеющийся опыт надо использовать в том числе в совместных проектах по возрождению пострадавших территорий. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обратили особое внимание на работы по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, поскольку это затрагивает интересы жителей обеих стран.

После посещения Чернобыльской атомной электростанции президенты Беларуси и Украины направились в агрогородок Лясковичи на территории Беларуси. Лидеры двух стран посетили Свято-Михайловский храм, где зажгли свечи в память о жертвах чернобыльской аварии. Затем пообщались с местными жителями.

Конкретные проекты двустороннего партнерства президенты Беларуси и Украины обсудили на встрече один на один. Беларусь и Украина активизируют работу по созданию новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. В приоритете - промышленность, нефтехимический комплекс, аграрная и транспортно-логистическая сферы. Еще одна тема переговоров - урегулирование конфликта на востоке Украины. Александр Лукашенко подчеркнул, белорусская сторона будет и впредь делать все для разрешения украинского кризиса.

Предстоящие месяцы станут напряженными для министров и межправительственной комиссии. Необходимо подготовить почву для очередных переговоров президентов Беларуси и Украины. По приглашению Петра Порошенко Александра Лукашенко ждут в Киеве эти летом с официальным визитом.