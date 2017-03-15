Беларусь готова развивать взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество с Бельгией

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

За четверть века дипотношений между Минском и Брюсселем налажены плодотворные связи в сферах экономики, науки, образования, культуры и спорта. Товарооборот в последнее время превысил отметку в 300 миллионов долларов. Однако Глава государства подчеркнул: несмотря на то что налажено сотрудничество с рядом бельгийских компаний, это далеко не предел. Страны нацелены на всестороннюю интенсификацию. В свою очередь, Дидье Рейндерс подтвердил готовность Бельгии наращивать взаимодействие с Беларусью по целому спектру направлений. Подробности встречи в нашем следующем выпуске.